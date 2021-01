Final de semana violento movimentou IML de Jequié

Na manhã de hoje (04), mais dois corpos deram entrada no IML de Jequié. Ricardo Bispo dos Santos, 18 anos, foi baleado na noite de ontem no distrito de Itajuru e acabou morrendo na manhã de hoje no HGPV. Sérgio Carvalho dos Santos, 44 anos, estava em uma motocicleta Suzuki na tarde de ontem (03), na BR 330, quando um Ford Ka, preto acabou colidindo na traseira da motocicleta. A vítima estava com sua esposa, o foram socorridos para a emergência do HGPV, quando na manhã de hoje Sérgio acabou falecendo. Com esses três corpos de hoje, deram entrada no IML mais dia mulheres vítimas de acidente de trânsito, uma da cidade de Jitaúna, e uma outra na que também foi vítima de acidente de trânsito na BR 330.

