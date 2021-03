Fio de internet quase provoca a morte de um motociclista em Jequié

Na manhã de hoje (11), um grave acidente ocorreu no bairro Brinco de Ouro em Jequié. Nossa reportagem conversou com um familiar de vítima, e ela nos contou que o rapaz estava pilotando uma motocicleta e se deslocando para o seu trabalho, quando um fio se enroscou no pescoço da vitima e ele foi ao solo.

O jovem teve um corto profundo no braço e quase teve seu pescoço cortado pelo fio. O mesmo foi levado por uma unidade do SAMU até a emergência do HGPV. O blog Jequié Urgente, vem sempre chamando a atenção das empresas que prestam serviço de internet em Jequié, que as mesmas não tem o cuidado de tirar essa fiação que muitas vezes são derrubas por caminhões, ou quando a Coelba faz a substituição de algum poste. as empresas de internet vem fazendo vista grossa para o problema, e a qualquer momento pode causar uma tragédia.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários