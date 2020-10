FIQUE ATENTO: Teleperícia do INSS começa próximo dia 06 de Novembro

Ficou definida para o dia 6 de novembro, o início da teleperícia no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O plano foi apresentado na última quinta-feira, 22, pelo INSS ao Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública.

O serviço será realizado com segurados que estejam acompanhados do médico do trabalho das empresas. Nos casos de empresas que não têm médico do trabalho, está mantida a necessidade de realizar a perícia presencialmente no INSS. Pois, em uma teleperícia sem a presença de um médico especializado em saúde ocupacional acompanhando o segurado, testes considerados essenciais para definir o estado da pessoa avaliada, não podem ser realizados.

De acordo com o INSS, empresas médias e grandes já são obrigadas a ter médico do trabalho, por isso é grande o número de segurados que poderia ser atendido no novo sistema. O atendimento por teleperícia também deve tornar mais rápida a perícia presencial.

