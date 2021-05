Fiscais da prefeitura retiram vendedores do Centro de Abastecimento Vicente Grilo

No último sábado (22), fiscais da prefeitura de Jequié, foram chamados para retirarem vendedores que estavam ocupando a passagem de pedestres. Segundo informações, alguns comerciantes de verduras, reclamam que várias pessoas pegam carros de mão e saem pelo CEAVIG vendendo os produtos, e com isso os clientes acabam não chegando até as barracas. Uma outra reclamação de alguns comerciantes, é que algumas pessoas acabam causando baderna no local. Assista o vídeo abaixo.

