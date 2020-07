fiscalização no comércio de Jequié continua para fazer valer o decreto municipal

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, dando prosseguimento ao enfrentamento da Covid-19, e buscando fazer cumprir, por parte dos estabelecimentos comerciais, todas as medidas e protocolos sanitários, para o pleno funcionamento em acordo com o que determina os órgãos de Saúde e o que está disposto nos decretos municipais, vem realizando, de forma rotineira e em conjunto com a Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, agentes do departamento de Tributos e da Secretaria de Infraestrutura, diversas ações de fiscalização com vistas a evitar a aglomeração de pessoas nas lojas da cidade. As academias e centros esportivos não estão autorizados a funcionar e os bares, restaurantes, estão somente na modalidade delivery, sem atendimento no espaço físico do comércio. A Prefeitura de Jequié disponibilizou alguns números para que a população possa colaborar com as ações de fiscalização e onde qualquer pessoa, até mesmo de forma anônima, possa informar os estabelecimentos comerciais que estejam descumprindo as medidas preventivas. Para isso, basta ligar para a Central de Controle, da Guarda Municipal, através dos telefones 153 e (73) 3527- 8580 ou para a Vigilância Sanitária, no número (73) 3526-8921. Informações e Fotos: SECOM PMJ

