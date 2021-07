Fogo as margens da Avenida Cesar Borges Assusta pedestres e motoristas em Jequié

Na noite de hoje (09), motoristas e pedestres que passava pela Avenida Cesar Borges, se assustaram com as chamas ao lado da via. Não se sabe se alguém colocou fogo propositalmente no local, mas, a fumaça acabou tirando a visibilidade dos motoristas e motociclistas que passavam pelo local. Vale salientar, que algumas pessoas ainda jogam entulho e lixo ao longo da referida Avenida, que é uma das mais movimentadas de Jequié.

