Foi entregue ontem (10), parte dos cobertores da Campanha do Agasalho 2020

As entidades que estão realizando no municipio de Jequié mais uma campanha do agasalho para atender famílias pobres. Neste ano de 2020 teve que mudar a estrategia, evitando grandes aglomerações como acontecia nos anos anteriores com um grande número de pessoas indo até ao quartel do Corpo de Bombeiros para receberem os agasalhos (roupas, cobertas e cobertores). Desde o ano de 2019 que a organização da campanha que existe a 21 anos em Jequié, mudou deixando de receber roupas e calçados e somente cobertas e cobertores mesmo usados. Com as participações do 8º GBM, A Folha, Jequié FM, Rotary Club, Jequié Cidade Sol, Pax Nacional, Naianne Som, Grupos Ação Sobre Rodas e Alto Giro, arrecadação dos cobertores teve inicio no dia 13 de junho e vai até o dia 27 de julho. E na sexta-feira (10.07.) o Corpo de Bombeiros, com a Tenente Arilma e bombeiros, contando com a presença da presidente do Rotary Club Cidade Sol, Claudia Amaral, Jequié FM, Wellington Ferreira e Rogerio e outros parceiros entregaram 50 cobertores a famílias no bairro do Mandacaru, Beira Rio, e nos conjuntos habitacionais Mandacaru I e II. As doações devem continuar e nas próximas sextas-feiras serão entregues em outros partes de Jequié. Informações: Blog Ari Moura e Foto: Jequié Urgente

