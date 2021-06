FOI INAUGURADA EM JEQUIÉ O LOJÃO MEGA 10. EM FRENTE AO CEAVIG

Em época de Pandemia e dificuldade no comércio de todo país, e inclusive em Jequié. Enquanto muitos apenas lamentam e dizem que está difícil, outros empreendem e acreditam no comércio local.

Foi inaugurada na manhã de hoje (18), o Lojão Mega 10. Vendendo roupas masculinas, feminina e infantis. Tudo a partir de 10 reais e o cliente ainda pode pagar no cartão de crédito. O Lojão Mega 10, é uma empresa com várias lojas no interior da Bahia. Visite você também o Lojão Mega 10, em frente ao Shopping popular de Jequié, no Centro de Abastecimento Vicente Grilo.

