Dois policiais militares ficam feridos em troca de tiros em Jequié.

Na noite de ontem (21), guarnições da polícia militar, estavam em rondas no Bairro Mandacaru, em Jequié. Quando indivíduos armados efetuaram disparos de arma de fogo nos policiais. Foi feito o revide e na troca de tiro, dois polícias foram atingidos. Um dos policiais foi atingido com tiro de raspão , e outro ficou ferido com estilhaços em um dos olhos. Após a troca de tiros os policiais foram socorridos e um indivíduo acabou sendo ferido e também foi socorrido.

Com o indivíduo os policiais apreenderam uma Submetralhadora 9mm, e 10 munições intactas. Os polícias feridos passaram por atendimento médico, e não correm risco de morte. Outros indivíduos se evadiram e a polícia continua a operação para prender os mesmos.

