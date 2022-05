Foi realizado em Jequié evento em alusão ao Dia do Assistente Social

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou na noite de ontem (17), na Câmara Municipal, um evento em alusão ao Dia do Assistente Social, que é celebrado nacionalmente no dia 15 de maio. Estiveram presentes, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, que é, também, assistente social; os vereadores Daubti Rocha, o Colorido; Gilvan Santana, o Soldado Gilvan; Ladislau Bulhões, o Bui; a gestora de Proteção Social Básica, Suellen Pereira; equipe de assistentes sociais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e das demais secretarias do município.

Além da troca de experiências sobre a atuação das profissionais, a iniciativa objetivou conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido e buscou comemorar a data, que é tão relevante para a categoria. O evento contou com palestra da psicóloga Tailane Barreto, que abordou o tema “Garantir a saúde mental do profissional de serviço social para assegurar o direito às políticas públicas”. A assistente social, Maria Aparecida Cabral Tavares de Santana, também desenvolveu o tema, com enfoque na motivação e empenho desses profissionais, em outra palestra. Depois, foi realizado um momento integrativo, com coffee break e, ao final, a entrega de lembranças alusivas à data. O prefeito de Jequié, Zé Cocá, durante sua participação no encontro, destacou o papel fundamental das profissionais. INFORMAÇÕES E FOTO: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários