Fomos visitar Davi, mas sua mãe precisa de doação de sangue com urgência. ASSISTA.

Nossa equipe de reportagem esteve na manhã de hoje (04), na residência dos familiares do pequeno Davi, onde o mesmo está passando por um tratamento de saúde e precisava de regulagem médica para um hospital em Salvador.

Davi, conseguiu a regulagem e ficou internado por alguns dias em um hospital na capital do estado, onde recebeu alta, e está usando um catéter para ajudar a expelir as pedras que estão alojadas nos seus rins. Na ocasião, presenciamos também, a mãe do pequeno Davi que estava enferma em casa, e acabou sendo encaminhada ao HGPV, onde permanece internada e entubada.Ela precisa de transfusão de sangue com urgência. Quem poder ajudar, basta se dirigir ao HEMOBA e fazer a sua doação. Assista ao vídeo e ajude essa família.

