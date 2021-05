Foragido da justiça de Pernambuco é preso pela PRF na BR 116

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde da última sexta-feira (21), um foragido da justiça que possuía mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de homicídio qualificado praticado no estado de Pernambuco.

Equipe fiscalizava no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA), quando abordou um ônibus de transporte de passageiros que seguia de São Paulo (SP) com destino a cidade de Natal (RN).

Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que um dos ocupantes do veículo, um homem de 29 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo por crime de homicídio qualificado, delito previsto no art. 121 (inciso I do parágrafo 2º) do Código Penal.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Primeira Vara da Comarca de Água Preta (PE) e tem validade até 07/05/2039.

Na bagagem dele foram apreendidas facas, um canivete, um punhal, munições e uma espingarda. A arma de fogo foi modificada para disparar munições calibre 22. Aos policiais ele relatou que trabalha como pedreiro e confessou que matou um homem com um facão para defender seu pai. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro, sendo este encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA), para as providências cabíveis. Informações: PRF

