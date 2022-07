Forças de segurança realizaram operação Integrada na cidade de Jequié

O 19º BPM desencadeou A operação Integrada I e II com a CIPE CENTRAL e 9ª COORPIN a fim de combater crimes contra a vida em toda cidade de Jequié. A ação foi planejada com o objetivo de tirar de circulação suspeitos a serviço de ORCRINS que, porventura, possam estar trafegando com armas de fogo e cometendo crimes.



A ação que começou na quarta-feira (27) e estará acontecendo a qualquer momento e em qualquer dia da semana na busca pela segurança, sossego e tranquilidade das famílias jequieenses. A Operação também conta com o acompanhamento do setor de inteligência de todas as Forças de Segurança envolvidas. Informações e Foto: ASCOM/19ª BPM

