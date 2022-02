Forças de segurança se reúnem no 19ª BPM e traçam metas para redução de crimes em em Jequié e Região

Aconteceu na Sala do Comando, na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, reunião entre as Forças de Segurança de Jequié com o objetivo de traçar metas de ação para reduzir os índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais – CVLI na área de atuação do 19º BPM

O encontro reuniu a CIPE CENTRAL, por meio de seu comandante, MAJ Ricardo, 9º COORPIN, através do Coordenador Regional, Rodrigo Fernandes e o Ten Cel PM Reinaldo Souza, além do Setor de Inteligência das duas Corporações militares.

“A segurança de nosso povo é prioridade para todos nós, por isso me reuni várias vezes hoje. Planejamos ações e vamos executá-las para reduzir todos os índices de criminalidade”, disse o TC Reinaldo.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários