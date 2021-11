Ford Ka roubado é recuperado pela PRF na BR 101 em Santo Antônio de Jesus

Um automóvel Ford/Ka, com ocorrência de roubo e que circulava clonado, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santo Antônio de Jesus (BA). Equipe da PRF realizava fiscalização de combate ao crime, quando abordou o carro para uma consulta detalhada nos sistemas de segurança. O veículo era conduzido por um homem de 36 anos que apresentou os documentos de porte obrigatório. Durante a vistoria no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos caracteres do carro. Com técnicas de análise criminal em fraudes veiculares, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. Essa modalidade de troca de placas é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

A polícia também analisou um Boletim de Ocorrência, registrado pelo proprietário do Ford/Ka verdadeiro, que teve os dados clonados e estava sendo utilizado no automóvel que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito. Após consulta ao sistema de dados, os policiais constataram se tratar na realidade de um veículo roubado. Em seguida, o homem que reside na cidade de Vera Cruz (BA) foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante. Informações: PRF

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários