Formatura de 492 jovens marca sucesso do projeto Jovens Comunicadores do Semiárido

O projeto do Governo do Estado da Bahia, Jovens Comunicadores do Semiárido, realizou, a cerimônia virtual de formatura de 492 jovens, distribuídos em onze turmas de 136 comunidades rurais, localizadas em municípios estratégicos dos cinco Territórios de Identidade participantes do Pró-Semiárido, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

O Jovens Comunicadores é resultado de uma iniciativa da Assessoria de Comunicação do Pró-Semiárido, de 2017 a 2020, e promoveu formações sobre 10 temas ligados à área de comunicação e expressão: Cordel, Audiovisual, Democratização da Informação, Cidadanias 1 e 2, Fotografia Básica. Fotografia Avançada, Produção Textual, Marketing Digital e Técnicas em Entrevista. Além das oficinas, os jovens participaram de intercâmbios interestaduais, para conhecerem outras iniciativas de comunicação e juventude.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários