Formulários das propostas e de solicitação dos recursos da Lei Aldir Blanc já estão disponíveis no site da PMJ

Como parte dos atos administrativos relacionados à aplicação da Lei Aldir Blanc, em Jequié, foram publicados, na edição do Diário Oficial do município, da última sexta-feira, 16, três chamamentos públicos para a recepção de propostas culturais dos espaços, empresas e trabalhadores (as) da cultura local, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020).

O credenciamento dos (as) proponentes, de acordo com os Avisos de Licitação, será no dia 9 de novembro, às 9h30, no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Praça Duque de Caxias, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Jequié.

Os interessados em participar devem ficar atentos para não perderem a data do credenciamento das propostas, que concorrerão aos benefícios da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Os formulários de apresentação das propostas e de solicitação do subsídio mensal já estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Jequié (www.jequie.ba.gov.br) e estão disponíveis em anexo nesta matéria. Segundo os chamamentos públicos, serão selecionadas até 215 propostas dos trabalhadores (as) que integram à cadeia produtiva da cultura, nos diversos segmentos. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibilizou os seguintes e-mails, caso os interessados desejem elucidar dúvidas ou questionamentos:

1) [email protected]

2) [email protected]

3) [email protected]

Acesse aqui o Formulário Edital de Resistência Cultural:

Formulário – Edital Resistência Cultural

Acesse aqui o Formulário Edital de Conexão Cultural:

Formulário – Edital Festival Conexão Cultural

Acesse aqui o Formulário Solicitação de Subsídio à Espaços Culturais:

Formulário – Solicitação de Subsídio à Espaços Culturais

