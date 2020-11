Fortes chuvas pode cair na Bahia nesta Quinta – Feira (05). Informa o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um “alerta laranja” para a Bahia e grande parte da região Nordeste do Brasil, indicando perigo pelo volume de chuvas que deve cair entre nestas quarta (4) e quinta (5).

Todas as regiões do estado estão inseridas no alerta do Inmet, tendo sido citados nominalmente as regiões do São Francisco, do sudoeste, da Chapada Diamantina, do nordeste do estado, do norte, do sul, do oeste e do Recôncavo.

O Inmet previu um volume de 30 a 60 mm de chuva por hora ou 50 a 100 mm por dia. Além disso, há a previsão de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, com risco corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.

O órgão federal recomendou que as pessoas, em caso de rajadas de vento, não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Também solicitou que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Informações: Bahia Notícias

