Fórum de Desenvolvimento Regional é realizado na cidade de Jequié

A Prefeitura de Jequié, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato Rural de Jequié e Sindicato do Comércio Varejista e dos Feirantes de Jequié (Sicomércio), promoveu, nesta terça-feira, 23, o Fórum de Desenvolvimento Regional. Estiveram presentes o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso Galvão; o ex-governador da Bahia e ex-senador, Cesar Borges; o presidente da ACIJ, Hugo Britto; o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Antônio Trifino Júnior; o presidente do Sicomercio, Renildo Neri da Silva; o superintendente de Desenvolvimento Científico, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado da Bahia (SECTI), Handerson Leite; o representante da Bamin, Henrique Freitas; o gestor de Projetos Carteira de Comércio do SEBRAE/Jequié, Claudio de Oliveira Machado; o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (Faceb), Clóvis Cedraz; o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL), Pedro Failla; o representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Danilo; Marcus Oliveira, representante da Bahia Gás; Núbia Moura, do Instituto Federal da Bahia/campus de Jequié; Heminny Galvão, da Yamana Gold Mineradora; entre outras entidades e órgãos e representantes da imprensa.

O ex-governador e ex-senador, Cesar Borges, proferiu a conferência de abertura abordando os indicativos necessários para o fomento da indústria e desenvolvimento econômico na região. Com largo conhecimento sobre os processos produtivos da Bahia, Cesar ocupou a vice-presidência do Banco do Brasil, foi ministro dos Transportes e ministro-chefe dos Portos, durante o governo Dilma Rousseff. Em seguida, teve início a apresentação dos temas, divididos em 5 eixos: Os impactos da inovação na economia local e regional; A força do agronegócio regional e seu potencial de verticalização; A riqueza mineral: da extração à transformação; A prosperidade sobre os trilhos e o potencial logístico regional; Encadeamento produtivo: melhorias de gestão e inovação ao longo da cadeia de suprimentos.

Além de discorrer sobre as potencialidades regionais, os participantes do encontro indicaram possíveis caminhos para o avanço dos territórios Médio Rio das Contas, Vale do Jiquiriçá e Chapada Diamantina e, ao final, foi assinado o documento que servirá como agenda positiva como forma de fortalecer a possibilidade de instalação de uma plataforma multimodal em Jequié, bem como o pátio operacional da Ferrovia da Integração Oeste Leste (FIOL), investimento que movimentaria não só os municípios dos territórios, mas a economia do Estado. Informações e Foto: SECOM/PMJ

