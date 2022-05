Funceb abre inscrição para a 64ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia

Estão abertas as inscrições para a 64º edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia, de 24 de maio a 26 de junho, no site da Fundação Cultural do Estado da Bahia. De forma online e gratuita, a inscrição é voltada a artistas de todo o estado nas mais diversas modalidades do universo das artes visuais, tais como arte e tecnologia, artesanato, assemblage, cerâmica, colagem, desenho, design gráfico (ilustração, humor gráfico e quadrinhos), escultura, fotografia, grafitti, gravura, instalação, intervenção urbana, objeto, performance, pintura, tapeçaria e videoarte.

A partir de 23 de maio também será aberta Consulta Pública para a composição da Comissão de Seleção e Premiação, ficando disponível ao público até o dia 1º de junho.



Criado em 1992, os Salões de Artes Visuais da Bahia se consolidaram como um dos principais instrumentos de incentivo à criação e difusão de produção artística e à dinamização dos espaços expositivos do estado. A iniciativa em 2022 visa apresentar ao público a diversidade da atual produção baiana em artes visuais, divulgar e valorizar o trabalho de artistas também em início de carreira, além de estimular a reflexão sobre temas atuais da área.

Nesta 64ª edição, os Salões de Artes Visuais da Bahia serão realizados em única edição, na cidade de Salvador, com exposição aberta para visitação pública, resultado de seletiva dos seis (6) macroterritórios do estado. Para compor a Exposição e o Catálogo Coletivo dos Salões, serão selecionados 42 artistas ou grupos, sendo seis (6) de cada um dos seis (6) macrotérritorios e outros seis (6) artistas da cidade de Salvador.

A Funceb reservará 30% das vagas às cotas raciais – Preto(a), Pardo(a) -, 2% a indígenas e às pessoas com deficiência o percentual de 5%. Além disso, será aplicado indutor de gênero – pontuação adicional para proponentes que se autodeclararem mulher cisgênero, pessoas transgêneros e travestis, reforçando a importância das políticas de inclusão no setor da cultura .



As propostas selecionadas receberão um auxílio para o custeio da sua participação no valor de R$ 1.500, e será concedido um prêmio-aquisição para 14 artistas ou grupos, provenientes de cada um dos 06 (seis) macroterritórios do estado da Bahia, e para 02 artistas provenientes da cidade de Salvador no valor de R$ 15 mil (cada). Ao todo, serão investidos cerca de R$600mil nos Salões.



Fruto da parceria entre a Fundação e o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC), a Exposição será no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória e ficará aberta ao público por dois meses. No próximo ano, os Salões itineram pelos macroterritórios do estado. Poderão participar do edital pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados domiciliados na Bahia ou estrangeiros com situação de permanência legalizada e residência comprovada na Bahia até a data de encerramento das inscrições. Informações e Foto: Ascom FUNCEB

