Funcionários testam positivo para Covid-19 e Agência do Bradesco em Jequié suspende atividades

No início da tarde d hoje (23), a agência do Banco Bradesco em Jequié fechou, inclusive o auto – atendimento. Segundo informações obtidas pela equipe do Blog Jequié Urgente, é que mais dois funcionários da agência testaram positivo para o Covid-19, e por isso a agência foi fechada para realização de desinfecção no interior da mesma.

já falamos aqui em nosso blog, que há alguns dias atrás, que outros funcionários do Bradesco teriam testado positivo para o Covid-19, e o Banco não teria se quer, mandado desinfectar o interior da agência.

Na tarde de ontem (22), nossa equipe flagrou um outro absurdo, dos 19 caixas de auto- atendimento do Bradesco, apenas 03 estavam funcionando para realização de deposito bancário. E depois do expediente bancário, não se ver no auto – atendimento, nem um recipiente com álcool em gel para o cliente poder usar.

Esperamos que a vigilância Sanitária de Jequié, fiscalize rigorosamente as agências bancárias do município, e não fiquem apenas fiscalizando os comerciantes da cidade. Foto Arquivo: Jequié Urgente

