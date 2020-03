FUTURO INCERTO: Em tempo de Covid-19, desabafo da diretora do Colégio CEI

Em tempo de covid-19 o nosso futuro ficou incerto, nossos dias ficaram longos e o céu cinza. O medo, o pânico e a insegura tomou conta de nossas vidas.

Uma pena que nós não temos a consciência que precisamos ter! Ninguém aguenta mais os jornais e as redes sociais com o tema coronavírus. Só se fala nisso, nos sintomas, nos cuidados e por incrível que pareça, as pessoas aprecem não entender o que se pede, não cumprem.

Sabe o que assusta?

As pessoas estão mais preocupada em repassar falsas informações ou possíveis especulações do que realmente ensinar aos seus a terem os cuidados necessários, a mostrarem através do exemplo que quarentena é ficar em casa, se resguardar.

Precisamos neste momento pensar no coletivo e não no individual. Entender que água e sabão é mais eficaz que o álcool em gel, e que ele se faz necessário quando não se tem água por perto.

Na tarde de hoje circulou pelas redes sociais um vídeo onde as pessoas brigavam em uma rede de supermercado de Jequié por álcool em gel. Atitudes desse tipo nos deixa envergonhados.

A todo tempo estamos sendo bombardeados pelas mídias para não estarmos em lugares com aglomeração e receber um vídeo com as pessoas brigando por álcool em gel nos fez pensar no caos que se aproxima.

Será que vai faltar comida? Será que pessoas vão perder seus empregos? Pequenas empresas vão aguentar esses dias sem movimento? Ninguém tem se preocupado com isso. A preocupação de muitos tem sido em aparecer, disceminar dúvidas e pânicos.

Vamos ter mais consciência, vamos mudar o foco, vamos nos unir, refletir nossos atos, nossas atitudes e ser luz na vida dos outros. Levar tranquilidade ao próximo e não pânico.

Hoje também ouvimos na rádio alguém reivindicando que as crianças de escolas particulares estão sem aula, e que sendo assim não deveria pagar a mensalidade. Nesse momento, eu Fernanda me entristeci, me veio lágrimas nos olhos. Sou dona de uma escola na rede privada e me perguntei neste momento: Qual culpa temos? Será que as pessoas não entendem que é uma medida de prevenção? Caso as mensalidades não sejam pagas, como vamos honrar os compromissos? E nossos funcionários e suas famílias, como ficarão?

Que Deus cuide de nós, da nossa economia e principalmente dos que mais precisam. Que esse momento triste e preocupante passe logo.

Fernanda Freire

Diretora da Escola CEI

