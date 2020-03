Galho de árvore cai e por pouco não causa acidente na Praça da Bandeira

Nossa reportagem flagrou o exato momento em que um galho de uma Árvore na Praça da Bandeira caiu. Uma senhora e uma criança que estava passando no local no momento, por sorte não foram atingidos. O fato chama a atenção para a importância da poda das Árvores em Jequié para evitar um acidente. Na Avenida Santa Luzia no Bairro do Joaquim Romão, existe várias árvores bastante antigas e que precisam ser analisadas por quem de direito, para evitar qualquer tipo de acidente naquela localidade. Foto: Jequié Urgente

