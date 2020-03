Garoto apaixonado pela PRF visita posto policial em Itabuna

Na última sexta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma ‘ocorrência’ diferenciada em Itabuna, na Região de Sul da Bahia. Os agentes federais receberam a visita de um admirador-mirim que sonha em ser policial. o tomar conhecimento da admiração do garoto pela PRF, os policiais não hesitaram e o convidaram para conhecer as instalações do posto e saber um pouco mais do trabalho da instituição nas rodovias federais.

Durante a visita ele bateu papo com os policiais de plantão, entrou na viatura policial, usou o rádio para comunicações, acionou a sirene e até fez pose para fotos sentado na cadeira do chefe da Delegacia.

Ressalta a mãe do garoto que o interesse por assuntos referentes a PRF é desde menino, frisando, que um dos seus sonhos é ingressar na carreira da Polícia Rodoviária Federal.

O semblante de surpresa e alegria externado pelo garoto emocionou a equipe de policiais que ficaram comovidos com a admiração dele pela instituição. O jovem cumprimentou os PRFs com continência. Ao final, o pequeno ainda recebeu umas lembrancinhas como mini talão de multas, boné e bandanas da PRF. A mãe do garoto ficou extremamente agradecida pela ação e empenho de todos em realizar o sonho do seu filho.

