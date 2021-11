Garoto de 15 é é mortos a tiros e jovem baleada em Jequié

Na noite de ontem (08), a polícia militar foi acionada para ir até a Avenida dos Operários, Jequiezinho. Ao chegar ao local, os policiais encontrar duas pessoas ao solo. Josafá Almeida de apenas 15 anos foi alvejado com um tiro no peito e morreu na hora. Ao solo também estava alvejada com dois tiros, um no peito e um no braço, a mulher foi identificada como Marcelle Ribeiro. Ela foi socorrida e está internada no HGPV. A polícia civil já está no caso e as investigações já começaram.

