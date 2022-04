Garoto de apenas 13 anos morre afogado em rio

O adolescente Alan Bispo dos Santos, de 13 anos, morreu após se afogar no rio Oricó, em Ibirapitanga, no sul da Bahia. Segundo publicou o site G1, o corpo do adolescente foi encontrado no final da manhã desta segunda-feira (4), em uma área próxima do local onde ele desapareceu no domingo (3).

De acordo com familiares do adolescente, ele não sabia nadar e saiu de casa, no domingo, para tomar banho de rio com amigos, como costumava fazer. Alan teria subido em uma jangada, mas caiu no rio e desapareceu.

Os bombeiros foram acionados e chegaram no local no final da tarde de domingo. As buscas não avançaram por falta de iluminação natural, sendo retomadas nesta segunda, quando o corpo do adolescente foi encontrado. Informações: SITE GIRO IPIAÚ

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários