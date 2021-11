Gasolina, Diesel e o gás de cozinha voltam a ter reajuste nos preços

Os preços da gasolina, do diesel e do gás de botijão voltaram a subir na última semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O litro da gasolina já é vendido a até R$ 7,99 no país.

Segundo a ANP, preço do litro médio da gasolina passou de R$ 6,562 há duas semanas para R$ 6,710 na última semana. É uma alta de 2,25%. Informações: O Globo

