Gasolina fica 2% mais barata nas refinarias a partir de hoje

A Petrobras anunciou nesta ontem (11), uma redução de preço médio da gasolina nas refinarias a partir do próximo sábado (12) em cerca de 2%, para R$ 2,53 por litro. O preço médio do diesel não será alterado, a R$ 2,71 por litro. O anúncio marca a segunda queda dos preços dos combustíveis durante a gestão de Joaquim Silva e Luna na Petrobras. O último anúncio tinha sido feito em 1 de maio, quando a petroleira havia reduzido o preço do diesel e da gasolina em 2%.

A companhia destaca que busca a evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. De acordo com a petroleira, os preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo.

Os reajustes da empresa são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo, ressalta. Apesar da queda anunciada nesta sexta, a gasolina registra alta de 37,5% nas refinarias no acumulado do ano, enquanto o diesel tem alta de 34,1%.

