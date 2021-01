GENTE PROCURANDO GENTE: Jovem procura por sua mãe que mora em Jequié

Diariamente, nossa redação recebe dezenas de pedidos de pessoas que estão a procura de familiares. Desta vez, uma jovem que atualmente mora no Rio de Janeiro, procura por sua mãe em Jequié. Leia o relato da jovem logo abaixo

Procuro por minha mãe biológica de nome Iva Maria de Jesus, pai biológico (não tenho nenhuma informação nenhum dados) fui doada com 2 dias de vida para meu pai adotivo conhecido como Bruxela (falecido), na cidade de Jequie Ba, em julho de 1979, essa época a minha mãe biológica trabalhava no bar da Naná (falecida) na cidade de Jequié Ba, Esse bar ficava no centro de Jequié em frete a antiga Brahma. Peço a gentileza se alguém conheceu, conhece ou sabe de alguma notícia, entrar em contato. Fui informada que ela era do entroncamento de Jaguaquara. Chegou ao meu conhecimento que a Sra Iva Maria de Jesus, tinha ou tem uma amiga que mantinham uma grande amizade e essa amiga se chama ou chamava Conceição que era manicure e morava próximo ao Ginásio de Esporte em direção ao Cilion, tinha um filho na época e era ou foi morar no entroncamento de Jaguaquara. Essas são as únicas informações que tenho. Local de procura a cidade de Jequié , Jaguaquara Bahia e redondezas . Fotos minha bebê e atual. Contato através do Telefone (21) 98110 0895

