GENTE PROCURANDO GENTE: Seu Miguel Almeida procura parentes em Jequié

Nossa redação tem recebido nos ultimo dias, muitos pedidos de ajuda, para encontrar pessoas. Fazemos o nosso papel solidário e ajudamos familiares encontrar, irmãos, Pais, filhos e parentes em geral. No dia de Ontem (31), recebemos um E mail da filha do senhor Miguel, um baiano que hoje mora em Rondônia e está a procura de familiares em Jequié e região. Veja abaixo o E mail na íntegra, e nas páginas do nosso blog, tem um vídeo do senhor Miguel, explicando toda situação.

“Me chamo Miguel Almeida Santos, tenho 62 anos, e estou a procura de Judite Alexandre Santos e Rael Alexandre Santos, meus irmãos, morávamos em uma fazenda perto de Ubaira/BA. Meu sobrenome é Almeida porque na época não éramos registrados, aí quando fiz meu registro troquei o Alexandre. Então NOSSOS PAIS SE SEPARARAM E FICAMOS COM NOSSOS AVÓS, COM PASSAR DO TEMPO NOSSO AVÓS MORRERAM, FICAMOS SÓ NÓS TRÊS, ESCREVEMOS UMA CARTA PARA NOSSO TIO QUE se chama António Venâncio e minha tia se chama Lurdes QUE MORAVAM EM JEQUIÉ BAHIA , ELE VEIO E LEVOU MINHA IRMÃ PRA JEQUIÉ , MEU IRMÃO FOI PARA SALVADOR PROCURAR NOSSA MÃE, TÍNHAMOS O ENDEREÇO DELA E EU FIQUEI NA FAZENDA TRABALHANDO. NO PASSAR DO TEMPO EU ME CASEI E VIM EMBORA PRA CUJUBIM RONDÔNIA. DEPOIS DISSO NUNCA MAS TIVE NOTÍCIA DE NINGUÉM ISSO JÁ TEM MAIS DE 45 ANOS .ME LEMBRO DE UM PRIMO QUE SE CHAMA ANTONIEL SÓ NÃO LEMBRO O SOBRENOME .O nome dos meus pais é Manoel Alexandre Santos e Maria Tereza de Jesus. Nossos avós se chama Pedro Alexandre Santos e Felismina só não sei o sobrenome .Hoje moro em cujubim Rondônia, E FICARIA MUITO AGRADECIDO SE PUDER ME AJUDAR”.

