GENTE PROCURANDO GENTE: Vamos ajudar a encontrar os familiares do Sr João Souza dos Santos?

O Jequieense João Souza dos Santos, é morador do estado do Mato Grosso do sul e saiu da cidade de Jequié há mais de 60 anos e deixou vários parentes seus aqui em Jequié. Um dos seus filhos, entrou em contato com a nossa redação e pediu ajuda para a reencontrar com seus familiares. O senhor João é filho de Vital Felix dos Santos ( Louzinho), e da Senhora Maria Rita Antônia de Souza. Segundo informações os familiares moravam nas imediações dos bairro KM 03 e KM 04. Se alguém conhecer familiares do senhor João Souza dos Santos, entre em contato com a nossa redação que vamos passar o contato do senhor João e dos seus familiares no Mato Grosso do Sul. Fotos: Arquivo Família

