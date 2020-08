GENTE PROCURANDO GENTE: Vamos encontrar o senhor ETELVINO? Leia a História

Não para de chegar em nossa redação, pedidos de pessoas procurando por seus familiares aqui em Jequié e região. Onde sempre conseguimos localizar parentes de pessoas desaparecidas.

Desta vez, vamos contar a história da senhora ANTÔNIA NILZA DOS SANTOS, que mora no estado de MINAS GERAIS. Segundo informou a senhora ANTÔNIA NILZA, ela é filha do senhor ETELVITO EUGÊNIO DOS SANTOS, (Foto), que por muito tempo trabalhou na prefeitura de Jequié, onde se aposentou. A filha que está a procura do pai e de parentes em Jequié, lembra-se do nome dos seus avós, sendo Izidio Eugênio dos Santos e Antônia Gregório dos Santos.

Pedimos encarecidamente, para quem souber do paradeiro do senhor ETELVITO EUGÊNIO DOS SANTOS OU DE ALGUM PARENTE aqui em Jequié ou em qualquer região, que entre em contato com a senhora ANTÔNIA NILZA no estado de minas gerais, pelo telefone: (35) 9 9995- 3711

