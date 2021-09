Gestantes reclamam que Postos de Saúde não vacinam contra Covid-19 no horário informado pela prefeitura em Jequié

A prefeitura municipal de Jequié, através da Secretaria de Saúde do município, informa que continua a vacinação nesta quinta-feira (02), para 1ª Dose, apenas em gestantes e mulheres no pós-parto. Já a 2ª Dose, continua sendo aplicada em todas as pessoas que já estejam agendadas.

Algumas gestantes entraram em contato com a nossa redação, informando que foram há alguns Postos de Saúde de Jequié, para se vacinarem contra a Covid-19 pela manhã, e foram informadas que a vacinação era apenas no período da tarde, das 13Hs às 17Hs. O problema, é que o card divulgado pela prefeitura informa que o horário de vacinação das gestantes é das 10Hs até as 15Hs, o que segundo algumas gestantes, por morarem longe dos Postos de Vacinação, estavam indo no período da manhã e acabando tendo que voltar em outro horário. Esperamos que a Secretaria de Saúde de Jequié, reveja esta situação e divulgue o horário correto.

