Gestores escolares têm até hoje (22), para conferir dados do Censo Escolar 2021

Os gestores escolares têm até esta sexta-feira (22) para conferir o que foi declarado no Censo Escolar da Educação Básica 2021, cujo resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Até esta data, os gestores poderão complementar as informações com dados que não foram informados durante a coleta da Matrícula Inicial, desde que tenham como base a data de referência do Censo Escolar 2021, que é 26 de maio de 2021.

Sobre o Censo Escolar – Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da Educação Básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro na área. Ele é realizado em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Além disso, subsidia políticas públicas para a melhoria da educação e sua realização cumpre a legislação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

Cronograma Censo Escolar 2021:



22/09 – Publicação do resultado preliminar do Censo Escolar 2021

23/09 – Reabertura do Sistema Educacenso

23/09 a 22/10 – Período de conferência, ratificação e retificação

25/10 a 29/10- Verificação dos dados pelas Coordenações Municipais

25/10 a 03/11 – Verificação dos dados pelas Coordenações Estaduais e Setec / MEC

04/11 a 13/11 – Período de confirmação ou desconsideração de duplas matrículas

