Gestores públicos discutem políticas públicas para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar baiana

O Seminário ‘Estratégias para o Desenvolvimento Econômico a partir do Rural’ reuniu gestores de todo o estado que desenvolvem políticas públicas para a agricultura familiar. O evento iniciou nesta quarta-feira (10), no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Feira de Santana.

O objetivo do seminário, realizado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), é discutir e unir forças entre o Governo do Estado, consórcios públicos intermunicipais, prefeituras, movimentos sociais e lideranças da agricultura familiar baiana, para promover o desenvolvimento econômico a partir da execução de políticas públicas nos 27 territórios de identidade da Bahia.

O secretário da SDR, Osni Cardoso, parabenizou a construção do evento que reuniu um volume significativo de técnicos que atuam no desenvolvimento rural. “Isso nivela conhecimento para levar melhorias para a agricultura familiar. A SDR e a CAR vão continuar apostando nessa estratégia”.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, explicou que o evento conta com cinco oficinas sobre as ações executadas pela CAR. “Vamos ter discussões sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Projeto de Mecanização Rural (Promer), Kits produtivos, Assistência Técnica e Regularização Fundiária. Um momento para fortalecer as secretarias municipais de Agricultura”.

O seminário contou com gestores públicos estaduais, prefeitos, secretários municipais e equipes técnicas de 26 Consórcios Públicos Intermunicipais que executam ações para o desenvolvimento rural, por meio de convênios assinados com a CAR. O evento segue até esta sexta-feira (12) com palestras que abordam as ações para o desenvolvimento rural sustentável nos próximos anos e apresentação dos resultados da ação Cacau+ do Consórcio Ciapra Baixo Sul.

O presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, Thiancle Araújo, realizou palestra sobre estratégias de gestão dos consórcios públicos. “O seminário é uma proposta extremamente importante para capacitar ainda mais os técnicos dos consórcios para que possam levar politicas públicas que garantam mais qualidade de vida para o homem e a mulher do campo, de uma forma mais profissional, levando mais renda para o rural”.

A prefeita de Banzaê e representante da União dos Municípios da Bahia (UPB), Jailma Dantas, destacou que o seminário aproxima os municípios do Governo e do povo. “Reunir os representantes das prefeituras e consórcios mostra que temos capilaridade de organizar um grande movimento para que tenhamos sustentabilidade através do rural”. Informações e Foto: Assessoria de Comunicação da CAR

