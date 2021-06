Gilmar da Baixa do Bomfim já é o 2° Líder Comunitário morto a tiros em Jequié

Com a morte de Gilmar Santos Pereira, ” Gilmar da Baixa do Bomfim”, ocorrido nas primeiras horas da manhã de hoje (01), já é o segundo líder comunitário assassinado à tiros em Jequié. A primeira vítima foi o também líder comunitário ” Toim da Guarda”, ocorrido em Agosto de 2016. Toin da Guarda, foi morto a tiros quando caminhava na rua Felix Batista, Joaquim Romão.

A vítima de hoje (01), Gilmar, estava no quintal de casa, quando elementos armados entraram e deflagraram 08 tiros na Vítima, que não resistiu e morreu na hora. O corpo de Gilmar, foi liberado por volta das 12:30, onde seguiu para velório na Avenida Senhor do Bomfim, próximo ao CRAS, onde sairá para sepultamento amanhã (02), no cemitério São Lázaro, Jequiezinho. A polícia civil já está no caso, para prender os acusados e tentar descobrir o motivo da execução da vítima. Deixamos aqui as condolência para familiares e amigos.

