Gilmar da Jequié Som diz que está pronto para lançar sua Pré-candidatura a Prefeito da cidade de Maracás

O empresário Gilmar da Jequié Som, confirmou no último final de semana o seu desejo em ser prefeito da sua cidade natal, Maracás. Em rede social, o empresário disse está preparado para dar um “360”, no município. Gilmar já mostrou que é um bom administrador e um líder. A frente das suas empresas, não só em Jequié como em Maracás, ele sempre fez a diferença no segmento automotivo. Gilmar que é natural de Maracás, sempre demonstrou o amor por sua cidade, onde está semanalmente, “tocando”, seus negócios na sede do município e na zona rural.

Em entrevista a uma repórter, ele disse “Este é um trabalho que faço há muito tempo, já tive oportunidade de participar do processo político, mas devido às circunstâncias do momento não deu certo, Deus prepara tudo”.

Conhecemos Gilmar a décadas, e é de pessoas igual a ele que a política precisa. Homem sério, empresário bem sucedido, líder, administrador e uma pessoa que respeita o próximo. Com a pré-candidatura de Gilmar da Jequié Som, quem ganha são as pessoas que moram no município de Maracás. Desejamos sucesso e que Gilmar, consiga chegar ao seu objetivo. Um nome novo para a cidade de Maracás.

Comentários no Facebook:

Comentários