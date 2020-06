Governador anuncia medidas mais restritivas no extremo-sul baiano

Desta quarta-feira (3), data em que sai publicado o decreto com a medida no Diário Oficial, até a próxima terça-feira (9), os 19 municípios do extremo-sul da Bahia terão medidas restritivas mais duras com o intuito de conter o avanço do novo coronavírus na região. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, durante uma live nas redes sociais, no início da tarde desta terça-feira (2). O documento determina que apenas serviços essenciais poderão funcionar, além da proibição da circulação de pessoas entre 18h e 5h.

O governador deu a notícia logo após concluir uma reunião com todos os prefeitos e prefeitas da região. “Acertamos que amanhã [3] sairão decretos estadual e municipais, determinando uma ampla restrição até a próxima terça-feira [9], permitindo o funcionamento apenas dos serviços essenciais, a exemplo de agências bancárias, supermercados, farmácias, casas de alimentos para animais e serviços de emergências de saúde”, listou Rui, que ainda informou que “na próxima quinta ou sexta-feira, será aberto um hospital de campanha em Teixeira de Freitas, e que o Estado está tratando da abertura de 20 novos leitos de UTI, além dos que já existiam”.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários