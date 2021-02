Governador anuncia toque de recolher a partir da próxima sexta – feira dia (19).

O governador Rui Costa (PT) anunciou que a Bahia terá toque de recolher. A medida durará por sete dias, a partir da próxima sexta-feira (19), das 22 às 5h. A medida valerá para todo o estado, exceto as cidades de Irecê e Jacobina, além da região Oeste do estado. Algumas regiões que tiveram aumento nos índices da pandemia deverão ter a medida. Outros detalhes das medidas tomadas pelo governador serão divulgados logo mais no “Papo Correria”. “A medida será aplicada das 22h às 5h, em todo o estado, com exceção da região Oeste, Irecê e Jacobina, onde as taxas não estão elevadas”, afirmou o governo, por meio de nota. A decisão sobre o toque de recolher foi tomada após reunião entre Rui e prefeitos baianos na tarde desta terça (16), tendo como justificativa o crescente número de casos de Covid-19.

