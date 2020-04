Governador da Bahia assina decreto de Calamidade pública em todo o Estado

O governador Rui Costa publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (10), o decreto que determina Estado de Calamidade Pública em toda a Bahia, devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19). A medida já entra em vigor hoje. Com a ação do Governo Estadual, todas os órgãos estaduais ficarão a disposição para “envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução”. Na mesma publicação, o governador também proibiu o transporte intermunicipal em mais quatro municípios, que começam a valer neste sábado (11): Itapebi, Ituberá, Santa Luzia e Ubatã. Com o acréscimo, agora são 73 cidades que estão com o serviço de transporte interrompido. Foto Reprodução

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários