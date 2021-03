Governador da Bahia diz que o transporte intermunicipal será suspenso no feriado da semana santa

O transporte público entre os municípios baianos será suspenso no primeiro final de semana de abril, quando será celebrada a semana santa. De acordo com o governador Rui Costa, a medida tem o objetivo de conter a disseminação do coronavírus. Em entrevista nesta segunda-feira (22) à rádio Eldorado, de São Paulo, ele também disse que a antecipação de feriados na Bahia ainda não foi decidida. “O que nos já decidimos é suspender o transporte intermunicipal no feriado da semana santa, para evitar que todo os esforços que foram feitos por centenas de prefeitos sejam jogado fora. Nem todas as cidades estão com o mesmo nível de contaminação. Algumas estão com baixíssimo nível, outras com nível alto de reprodução do vírus. Se permitirmos essas viagens, as cidades com poucos casos poderão ser contaminadas”, comentou o governador na entrevista.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários