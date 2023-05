Governador inaugura agroindústria e visita Exposição Agropecuária, em Jequié

Na tarde deste sábado (20), o governador Jerônimo Rodrigues visitará o município de Jequié. A programação começa no distrito de Itajuru, às 15h30, com a entrega de uma unidade de processamento de derivados da mandioca. A agroindústria foi implantada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR), que tem como objetivo apoiar a inclusão social e geração de emprego e renda, visando ações estruturantes e de inclusão sócio-produtiva.

Às 17h, o governador participa da abertura da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do município (Expo Jequié), no Parque de Exposições Luiz Carlos Braga. No local, o governador fará a entrega de um trator agrícola para trabalhadores da agricultura familiar. O equipamento foi adquirido via SDR, que também marcará presença no evento, com a Vila da Agricultura Familiar.

Uma das maiores feiras agrícolas da região, a Expo Jequié segue até 28 de maio, com a participação de expositores e criadores de animais, estandes de empresas e órgãos públicos, leilão de animais e outras atrações. Informações e Foto: SECOM/GOVBA

