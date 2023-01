Governador Jerônimo Rodrigues acompanha, embarque de policiais militares baianos que reforçarão a segurança em Brasília

A saída do grupo de 70 agentes da Polícia Militar da Bahia para a capital federal está marcada para as 23h30, deste domingo (8), do aeroporto de Salvador.

O governador Jerônimo Rodrigues acompanhará o embarque dos PMs, que será feito pelo PORTÃO 1. O chefe do executivo estadual chegará ao local às 23h10 e estará disponível para falar com os jornalistas, depois da saída da tropa.

Os policiais militares da Bahia irão ajudar a reforçar a segurança em Brasília, no Distrito Federal. A decisão do envio de agentes baianos foi tomada após a invasão do Palácio do Planalto e demais prédios públicos federais, na tarde de domingo.

Em publicação nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues já havia colocado a Bahia à disposição para o envio de reforço com o objetivo de apoiar a garantia do estado democrático de direito.

