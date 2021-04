Governador Rui Costa afirma que é praticamente nula a possibilidade de ter São João na Bahia

O governador Rui Costa declarou que a possibilidade de ter São João neste ano é praticamente nula. Em entrevista a um veículo do Oeste baiano no começo da tarde desta quarta-feira (14), o governador afirmou que a situação da pandemia do novo coronavírus não permite confirmar a realização da festa. O gestor estima que pode haver condição no segundo semestre, mas também não se mostrou convicto.

“Estamos chegando no meio do mês de abril e a essa altura não vejo horizonte de possibilidade de termos a festa de São João no período tradicional da festa. Eventualmente se for fazer alguma coisa fora de época para compensar a ausência do São João pode até ser no segundo semestre. Mas agora em junho acho muito difícil. Não vai ter ambiente sanitário para isso”, disse. Pelo menos, dez municípios já cancelaram os festejos e outros sete aguardam um cenário melhor.

