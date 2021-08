Governador Rui Costa assina ordem de serviço e anuncia novas obras para Jequié

O governador Rui Costa assinou nesta terça-feira (10), a ordem de serviço para ampliação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, acompanhado da secretária estadual da Saúde em exercício, Tereza Paim. Serão investidos mais de R$ 42 milhões em obras, incluindo a construção de um prédio com arquitetura de um castelo, onde ficará a nova unidade pediátrica.

O prefeito de Jequié Zé Coca, veio ontem de Salvador, no mesmo avião que trouxe o Governador Rui Costa. Ainda na tarde de ontem (08), visitaram as obrar da nova ponte que liga o bairro mandacaru ao centro da cidade. Na manhã de hoje a agenda oficial começou com a entrega de ônibus escolares para várias prefeituras da região, máquinas e caminhões para os consórcios. Logo em seguida, o governador seguiu para o HGPV. Durante toda a manhã, a primeira dama, Aline Peixoto esteve presente ao lado do esposo, revendo amigos na sua terra natal.

Foram anunciadas pelo governador, outras obras importantes também, a exemplo da revitalização do Distrito Industrial de Jequié, a construção de uma nova delegacia da mulher, a revitalização de alguns colégios na cidade, além da construção de uma área para abrigar karatê, judô e boxe, no antigo Ginásio de esportes Aníbal Brito, no Jequiezinho. O blog. Jequié Urgente acompanhou todo o evento na manhã de hoje (09).

Comentários no Facebook:

Comentários