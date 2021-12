Governador Rui Costa visita áreas afetadas pelas chuvas em Jequié e visita as obras de reforma e ampliação do HGPV

Em visita a Jequié, na de ontem (29), o governador Rui Costa vistoriou a situação das áreas mais afetadas pelas chuvas no município. Acompanhado da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Aline Peixoto, ele esteve nas localidades da Avenida Nazaré, Residencial Vida 1 e 2 e Beta Ville.

“Estamos verificando os locais de alagamentos, os problemas de drenagem e o que pode ser feito em termos de novas habitações. Vamos fazer intervenções em Jequié e outras cidades no sentido de construir as casas que foram perdidas, requalificar a drenagem e a macrodrenagem e também recuperar as áreas urbanas”, afirmou Rui, que ainda verificou as obras de reforma e ampliação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).

