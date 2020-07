Governo anuncia obras de contenção na BA-547, entre Jequié e o Florestal

Os deslizamentos de terra que aconteciam na BA-547, entre Jequié e o distrito de Florestal, serão solucionados. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) vai realizar serviços de contenção em 180 metros entre os km 29 e 30 da rodovia, localizada na região do Médio Rio de Contas. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas está prevista para 26 de agosto e será transmitida por meio de videoconferência através do menu “Licitações” no portal da Seinfra.

Nos períodos chuvosos a terra que deslizava da encosta causava a interrupção do tráfego de veículos no trecho. O serviço vai dar uma estabilidade nos locais com a topografia acidentada a fim de evitar novas situações. O investimento é de aproximadamente R$ 4,4 milhões. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) do último sábado (25).

