Governo convoca 3.258 estudantes para o programa Partiu Estágio

A Secretaria da Administração (Saeb) publica nesta quinta-feira (24), a convocação de 3.258 universitários para o programa Partiu Estágio (Edital 001/2022). A relação dos convocados estará disponível no site www.saeb.ba.gov.br. Os estudantes deverão se apresentar entre 31 de março e 13 de abril, conforme orientações que irão receber por e-mail (local, data e horário).

A convocação é a primeira do Edital 001/2022, que prevê um total de 4.704 vagas para estudantes universitários, com bolsa auxílio de R$ 455,00. Esta convocação vai beneficiar estudantes de 155 municípios do Estado, oriundos de 134 cursos universitários diferentes, que vão atuar em 59 órgãos do Governo.

O Partiu Estágio obteve uma grande procura este ano. No primeiro Edital de 2022, 15.273 estudantes universitários fizeram inscrição para concorrer a uma das 4.704 vagas do programa. Além da bolsa-estágio, os universitários terão direito a auxílio-transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais. O estágio possui duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o fim do seu curso. Os estudantes convocados receberão, através do e-mail que informaram no momento da inscrição no programa, as informações pertinentes a sua apresentação. Por meio do endereço do correio eletrônico serão informados sobre o órgão onde devem comparecer, o local e o horário.