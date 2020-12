Governo da Bahia anuncia projeto com 26 mil vagas remuneradas de monitores escolares

O governador Rui Costa (PT) anunciou, nesta terça-feira (29), que pretende enviar à Assembleia Legislativa (AL-BA) um projeto de lei que propõe a criação de 26 mil vagas de monitores escolares remunerados. De acordo com a previsão, os monitores serão escolhidos entre os próprios alunos na proporção de um para cada uma das 26 mil salas de aula da rede estadual de ensino. O projeto, no entanto, ainda está em elaboração, segundo o gestor. O anúncio foi feito durante visita ao município de Conceição de Coité para entrega de obras.

Segundo o governador, ao visitar as escolas do estaduais, ele percebeu que alguns alunos ensinavam os colegas voluntariamente. “Então, há cerca de um ano, nós criamos o programa Mais Estudo, estimulando que alguns estudantes sejam monitores escolares, recebendo uma bolsa de até R$ 600 por mês. Com isso os alunos não precisam trabalhar e podem se dedicar ao estudo e ensinar os colegas”. Rui destacou que, mesmo com a pandemia e com as escolas fechadas, o benefício foi pago.

Acrescentou ainda que, com o projeto de lei, o programa torna-se uma ação de Estado e não de governo, permanecendo para as futuras gestões. “Eu quero com isso acelerar a retomada de indicadores educacionais da Bahia, para que a gente coloque a Bahia no lugar que o povo baiano merece, um lugar de destaque tanto para a profissionalização quanto para o resultado de uma melhoria dos indicadores educacionais”.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários