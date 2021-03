Governo da Bahia assina hoje (12), contrato para compra de 6 milhões de doses de vacinas Sputinik

A Bahia deve assinar nesta sexta (12) o contrato para compra de seis de milhões de doses da vacina russa Sputnik V. A informação foi confirmada pelo governador do estado Rui Costa através das suas redes sociais.

“Não poderia deixar de passar para dar uma boa notícia. Tudo pronto para assinar nesta sexta-feira, dia 12 de março, o contrato do Governo do Estado da Bahia com o Fundo Soberano Russo para compra de 6 milhões de doses da vacina Sputnik V. Passamos os últimos dias detalhando o contrato com a Procuradoria Geral do Estado e estamos prontos para amanhã finalizar, eu diria, essa expectativa, essa esperança do povo baiano em ver acelerada a vacinação”, disse Rui.

O governador não detalhou o acordo, mas afirmou que pelo contrato, o estado receberia as seis milhões de doses ao longo dos próximos meses. “Então assinado o contrato, teremos ainda em março, se Deus quiser, abril, maio, junho, lotes adicionais de vacina para imunizar o nosso povo e salvar vidas”, disse.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários